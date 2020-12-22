Рятувальники Сумщини продовжують роз’яснювальну роботу з любителями зимової риболовлі 22 грудня в с. Цимбали Білопільського району, працівники районного сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели роз’яснювальну роботу з любителями зимової риболовлі на місцевому ставку.

Основну увагу рятувальники приділили правилам безпеки під час перебування на водоймах взимку. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій поспілкувалися з рибалками та нагадали їм, що, вирушаючи у морозну погоду на лід, необхідно тепло вдягнутися аби уникнути обмороження. Категорично забороняється вживати алкогольні напої до та під час перебування на кризі, адже це не сприятиме зігріванню організму, а навпаки. Також не слід йти на водойму поодинці та у нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов'язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете та нагадали рибалкам алгоритм дій в тому випадку, коли особа все ж таки провалилась під кригу. Також фахівці Служби порятунку нагадали рибалкам, що товщина криги для ловлі риби повинна становити не менше 7 – 12 см для однієї людини.

Для кращого засвоєння інформації громадянам були роздані інформаційні пам’ятки на відповідну тематику.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області