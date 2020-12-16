На Сумщині прокуратура наполягає на поверненні навчальному закладу 83 га землі вартістю майже 15 млн грн Сумською місцевою прокуратурою до Господарського суду Сумської області направлені позовні заяви про визнання недійсними договорів підряду та звільнення земельних ділянок на території Басівської сільської ради Сумського району площею понад 83 га та вартістю майже 15 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що у 2020 році між навчальним закладом та товариствами укладено договори на вирощування товарної сільськогосподарської продукції. Однак укладені договори суперечить інтересам держави, оскільки є удаваними і фактично приховують договори оренди землі. Більш того, вказані земельні ділянки належать навчальному закладу на праві постійного користування, тому, відповідно до вимог чинного законодавства, заклад позбавлений права розпоряджатися ними.

На даний час відкриті провадження по господарським справам, триває судовий розгляд.

Пресслужба Сумської обласної прокуратури