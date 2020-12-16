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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05268

На Сумщині прокуратура наполягає на поверненні навчальному закладу 83 га землі вартістю майже 15 млн грн

Сумською місцевою прокуратурою до Господарського суду Сумської області направлені позовні заяви про визнання недійсними договорів підряду та звільнення земельних ділянок на території Басівської сільської ради Сумського району площею понад 83 га та вартістю майже 15 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що у 2020 році між навчальним закладом та товариствами укладено договори на вирощування товарної сільськогосподарської продукції. Однак укладені договори суперечить інтересам держави, оскільки є удаваними і фактично приховують договори оренди землі. Більш того, вказані земельні ділянки належать навчальному закладу на праві постійного користування, тому, відповідно до вимог чинного законодавства, заклад позбавлений права розпоряджатися ними.

На даний час відкриті провадження по господарським справам, триває судовий розгляд.

Пресслужба Сумської обласної прокуратури

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