На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу громадянам 22 грудня о 09:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Ціолковського в м. Шостка.

За попередніми даними в квартирі перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.

На місце виклику прибуло відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини на спеціальному аварійно – рятувальному автомобілі. Працівники Служби порятунку потрапили до квартири да допомогли медикам транспортувати хвору до карети швидкої.

Того ж дня, схожий випадок стався у м. Ромни на вул. Пархоменка. О 19:04 на лінію екстреного виклику "101" надійшло повідомлення від працівників національної поліції про необхідність надання. На місце події було залучено відділення чергового караулу 14 – ї державної пожежно – рятувальної частини. По прибуттю було з’ясовано, що в квартирі перебувала жінка яка тривалий час не відповідала на дзвінки та не відкривала вхідні двері. Рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту відчинили вхідні двері та передали жінку працівникам швидкої та родичам.

Всього для надання допомоги в обох випадках залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області