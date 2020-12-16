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Лариса Брежнева
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Очільнику Сумської ОДА Уряд погодил нових заступників

Сьогодні на засіданні Уряду було погоджено призначення на посади заступників голови Сумської обласної державної адміністрації.

Заступником голови  ОДА погоджено призначення Печененка Вячеслава Петровича,  першою заступницею голови Сумської ОДА  - Колісник Анну Сергіївну. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Фейсбук

Анна Колісник народилась 1994 року у Лебедині на Сумщині. Навчалась на юридичному факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «міжнародне право». Потім ще здобула спеціальність «управитель з адміністративної діяльності, економіст» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

На початку 2019 року була кандидаткою на посаду державного експерта експертної групи з питань взаємодії з регіонами Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України.

На виборах Президента України у 2019 році була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у територіальному виборчому окрузі № 168 на Харківщині. На позачергових парламентських виборах, що відбулися влітку 2019-го, була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу» (№ 94 у списку). Безпартійна.

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

В'ячеслав Печененко народився 2 грудня 1970 року у м. Потсдам (Німеччина) у родині військовослужбовця.

Закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище (1992 р), Національну академію оборони України (2005 р) та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (2017, юрист-правознавець).

Службу розпочав з курсанта Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища  у серпні 1988 року. Після закінчення навчання проходив службу на командних посадах — від командира взводу до начальника штабу дивізіону у 14-му полку Національної гвардії України (м. Львів).

З грудня 2002 по серпень 2003 проходив службу старшим офіцером оперативного відділу управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Упродовж 2003—2005 рр — слухач факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня Національної академії оборони України.

З червня 2005 року призначений заступником начальника оперативного відділу штабу управління Центрального територіального командування внутрішніх військ МВС України.

З липня 2007 — заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи та територіальної оборони  управління Центрального територіального командування внутрішніх військ МВС України.

У вересні 2011 був звільнений у запас Збройних сил України за вислугою років.

Упродовж 2011—2014 працював керівником охорони торговельної мережі у м. Дніпропетровську.

У травні 2014 полковник В'ячеслав Печененко став на захист цілісності та  незалежності України у лавах першого добровольчого формування особливого призначення у структурі МВС України — батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, де був заступником командира.

Брав участь у боях за Іловайськ, позивний «Полковник», «Славутич» його підрозділ розосередився і виходив не колоною. У групі, яку він очолив, з оточення вийшло 64 вояки з різних підрозділів.

У січня 2015 року до квітня 2016 — очолював «Дніпро-1», який на той момент був розгорнутий у полк.

У 2017 році Слідчий комітет РФ визнав Печененка В. П. військовим злочинцем та висунув підозру у військових злочинах. На підставі цього Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження від 29.05.2018 року, яке було закрито у зв'язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення.

За участь у захисті цілісності та незалежності держави нагороджений орденом Данила Галицького, відзнакою МВС «Захиснику Маріуполя», іменною зброєю та відомчими нагородами.

У травні 2016 полковник поліції Печененко Вячеслав Петрович призначений начальником Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

З травня 2016-го по серпень 2019 — начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

З серпня по жовтень 2019 року — помічник Голови Національної поліції України.

З жовтня 2019 року- начальник управління організації діяльності підрозділів поліції особливого призначення Департаменту превентивної діяльності НПУ.

З січня по жовтень 2020 року виконув обов'язки Заступника Командувача об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів Національної поліції України.

З листопада 2020 року — помічник Голови Національної поліції України.

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