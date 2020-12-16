Очільнику Сумської ОДА Уряд погодил нових заступників

Заступником голови ОДА погоджено призначення Печененка Вячеслава Петровича, першою заступницею голови Сумської ОДА - Колісник Анну Сергіївну.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Фейсбук.
Анна Колісник народилась 1994 року у Лебедині на Сумщині. Навчалась на юридичному факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «міжнародне право». Потім ще здобула спеціальність «управитель з адміністративної діяльності, економіст» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.
Працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.
На початку 2019 року була кандидаткою на посаду державного експерта експертної групи з питань взаємодії з регіонами Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України.
На виборах Президента України у 2019 році була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у територіальному виборчому окрузі № 168 на Харківщині. На позачергових парламентських виборах, що відбулися влітку 2019-го, була обрана народним депутатом від партії «Слуга народу» (№ 94 у списку). Безпартійна.
Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
В'ячеслав Печененко народився 2 грудня 1970 року у м. Потсдам (Німеччина) у родині військовослужбовця.
Закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище (1992 р), Національну академію оборони України (2005 р) та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (2017, юрист-правознавець).
Службу розпочав з курсанта Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища у серпні 1988 року. Після закінчення навчання проходив службу на командних посадах — від командира взводу до начальника штабу дивізіону у 14-му полку Національної гвардії України (м. Львів).
З грудня 2002 по серпень 2003 проходив службу старшим офіцером оперативного відділу управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України.
Упродовж 2003—2005 рр — слухач факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня Національної академії оборони України.
З червня 2005 року призначений заступником начальника оперативного відділу штабу управління Центрального територіального командування внутрішніх військ МВС України.
З липня 2007 — заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи та територіальної оборони управління Центрального територіального командування внутрішніх військ МВС України.
У вересні 2011 був звільнений у запас Збройних сил України за вислугою років.
Упродовж 2011—2014 працював керівником охорони торговельної мережі у м. Дніпропетровську.
У травні 2014 полковник В'ячеслав Печененко став на захист цілісності та незалежності України у лавах першого добровольчого формування особливого призначення у структурі МВС України — батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, де був заступником командира.
Брав участь у боях за Іловайськ, позивний «Полковник», «Славутич» його підрозділ розосередився і виходив не колоною. У групі, яку він очолив, з оточення вийшло 64 вояки з різних підрозділів.
У січня 2015 року до квітня 2016 — очолював «Дніпро-1», який на той момент був розгорнутий у полк.
У 2017 році Слідчий комітет РФ визнав Печененка В. П. військовим злочинцем та висунув підозру у військових злочинах. На підставі цього Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження від 29.05.2018 року, яке було закрито у зв'язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення.
За участь у захисті цілісності та незалежності держави нагороджений орденом Данила Галицького, відзнакою МВС «Захиснику Маріуполя», іменною зброєю та відомчими нагородами.
У травні 2016 полковник поліції Печененко Вячеслав Петрович призначений начальником Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
З травня 2016-го по серпень 2019 — начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
З серпня по жовтень 2019 року — помічник Голови Національної поліції України.
З жовтня 2019 року- начальник управління організації діяльності підрозділів поліції особливого призначення Департаменту превентивної діяльності НПУ.
З січня по жовтень 2020 року виконув обов'язки Заступника Командувача об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів Національної поліції України.
З листопада 2020 року — помічник Голови Національної поліції України.