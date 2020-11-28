Поліція шукає свідків ДТП, в якій загинула жінка-пішохід

На повороті до села Коршачина невідомий легковик на великій швидкості збив 74-річну місцеву жительку.
Літня потерпіла загинула.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Білопільського відділення поліції.
Слідчі за ознаками ч.2 ст. 286 КК України відкрили кримінальне провадження, в рамках якого встановлюють обставини події.
За попередньою інформацією, авто марки Део Ланос, темного кольору, з характерними механічними пошкодженнями.
Поліція звертається до громадян, хто став свідком події, чи має інформацію, що допоможе слідству, повідомити про це до Білопільського відділення поліції за телефонами : (05443) 9-12-80, 050-327-87-85, або 102. Будемо вдячні за допомогу.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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