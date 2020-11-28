Поліція шукає свідків ДТП, в якій загинула жінка-пішохід Подія сталася сьогодні близько 19 години, в селі Синяк Білопільського району, на трасі Р-44 Суми-Путивль-Глухів.

На повороті до села Коршачина невідомий легковик на великій швидкості збив 74-річну місцеву жительку.

Літня потерпіла загинула.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Білопільського відділення поліції.

Слідчі за ознаками ч.2 ст. 286 КК України відкрили кримінальне провадження, в рамках якого встановлюють обставини події.

За попередньою інформацією, авто марки Део Ланос, темного кольору, з характерними механічними пошкодженнями.

Поліція звертається до громадян, хто став свідком події, чи має інформацію, що допоможе слідству, повідомити про це до Білопільського відділення поліції за телефонами : (05443) 9-12-80, 050-327-87-85, або 102. Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області