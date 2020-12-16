На Сумщині вже 38923 випадки захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 24 грудня 2020 року на Сумщині 38923 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 422 осіб (Суми – 163, Шостка – 42, Конотоп – 11, Ромни – 7, Охтирка – 50, Лебедин - 36, Білопільський район – 10, Великописарівський р-н – 1, Конотопський – 1, Краснопільський р-н – 3, Кролевецький – 31, Лебединський – 3, Недригайлівський – 1, Охтирський – 2, Путивльський – 2, Роменський – 2, Середина-Будський – 11, Сумський р-н – 32, Тростянецький – 6, Шосткинський – 2, Ямпільский - 6).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 510 летальних випадків, з них за минулу добу – 4 (Суми – 3, Буринський район – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 31895 осіб, з них за минулу добу – 316 (Суми – 64, Шостка – 14, Конотоп – 3, Ромни – 75, Охтирка – 74, Глухів – 4, Лебедин – 18, Білопільський р-н – 5, Кролевецький – 7, Липоводолинський р-н – 4, Охтирський – 4, Путивльський р-н – 10, Роменський – 17, Серединабудський – 11, Сумський р-н – 5, Ямпільський р-н – 1).