В Украине общая численность зафиксированных инфицированных COVID-19 превысила миллион

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 490 новых случаев, 15 775 человек выздоровели, летальных случаев – 223.
Всего за время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, 631 435 из которых выздоровели, летальных случаев – 17 395.
Общее число инфицированных в Украине превысила миллион почти через 10 месяцев после первого зафиксированного случая COVID-19 в стране. Министерство охраны здоровья сообщило о нем 3 марта. Первым заболевшим был мужчина из Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.
На утро 19 декабря в Сумской области выявлено уже 37 612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....