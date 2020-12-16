В Украине общая численность зафиксированных инфицированных COVID-19 превысила миллион Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья по состоянию на утро 24 декабря.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 490 новых случаев, 15 775 человек выздоровели, летальных случаев – 223.

Всего за время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, 631 435 из которых выздоровели, летальных случаев – 17 395.

Общее число инфицированных в Украине превысила миллион почти через 10 месяцев после первого зафиксированного случая COVID-19 в стране. Министерство охраны здоровья сообщило о нем 3 марта. Первым заболевшим был мужчина из Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.