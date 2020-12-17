На Сумщині знайшли фальсифіковане масло

У ході проведення дослідження масла солодковершкового було виявлено факти випадки його фальсифікації сторонніми (немолочними) жирами, що підтверджується експертними висновками. Так:



- масло «Домашнє вершкове» 72,5 % виробництва ТОВ «Гранд-Молпродукт» (смт. Чутове, Полтавської області) – частка стороннього (немолочного) жиру складає 71,78 %;



- масло «Солодковершкове селянське» 72,8%, виробництва ТОВ «Гранд-Молпродукт» (смт. Чутове, Полтавської області) – частка стороннього (немолочного) жиру від загального жиру 65,52 %;



- масло вершкове «Охтирський смак» 82,5%, виробництва ТОВ «ОМПК «Славія» – частка стороннього (немолочного) жиру 50,53%;



- масло вершкове, виробництва ТОВ «Терен-Про» (м. Львів, Україна) - частка стороннього (немолочного) жиру 85,16%.

Упродовж 2020 року Головним управлінням були застосовані штрафні санкції загальним розміром 150 тис. грн. щодо ТОВ «ОМПК «Славія», яке розташоване в межах територіальної юрисдикції Головного управління, за виробництво фальсифікату масла солодковершкового з використанням немолочних жирів, введення в оману споживачів та порушення гігієнічних вимог до виробництва продукції. Згідно рішень про вилучення з обігу Головного державного ветеринарного інспектора Сумської області № 29 від 16.09.2020 та № 31 від 24.09.2020 зазначеним оператором ринку було вилучено з обігу 520 кг фальсифікованого масла. На даний час Глухівським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження щодо фактів постачання фальсифікованого масла зазначеного виробника до ДНЗ «Світлячок». У межах даного кримінального провадження Головне управління передало матеріали перевірки ТОВ «ОМПК «Славія» для притягнення винних осіб до відповідальності. З приводу інших виробників фальсифікованого масла Головним управлінням були направлені повідомлення до відповідних територіальних підрозділів Держпродспоживслужби для вжиття заходів спрямованих на притягнення винних осіб до відповідальності та припинення виробництва фальсифікованої харчової продукції в межах їх територіальної юрисдикції.

Крім того, спеціалістами Головного управління в лютому 2020 був виявлений факт постачання до торгівельних мереж м. Суми ТОВ «Морозко-Суми» фальсифікованого масла виготовленого на потужностях ТОВ «Миколаївмолпром». За результатами даної перевірки ТОВ «Морозко-Суми» відкликав всю продукцію зазначеного виробника у кількості 349,6 кг та передав перевізнику для повернення даної продукції. Згідно інформації від оператора ринку дана продукція була повернена.

Разом з тим, у зв’язку з надходженням фальсифікованого масла до торгівельних мереж м. Суми та з метою притягнення винних осіб до відповідальності Головне управління звернулось до органів прокуратури та нацполіції щодо відкриття кримінального провадження згідно статті 190 КК України (шахрайське заволодіння коштами споживачів) та статті 358 КК України (підробка маркування). 29 квітня 2020 року за даними фактами було відкрите кримінальне провадження.

В липні 2020 спеціалістами Головного управління під час проведення планового заходу державного нагляду у ТОВ «ЕКО» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 19 була виявлена реалізація масла солодковершкового «Селянське» (фасоване) виробництва ТОВ «Вівальді Д», при дослідженні якого було виявлено наявність стороннього (немолочного) жиру, а саме тригліцеридів, масова частка якого складає 100 %, що не допускається чинними нормативними документами. Після направлення відповідного повідомлення оператору ринку, за наявною в Головному управлінні інформації з торгівельних мереж було вилучено 282,8 кг зазначеного фальсифікату масла.

З урахуванням високої ймовірності того, що фальсифіковане масло постачалось та реалізовувалось не лише на території Сумської області та з метою притягнення до відповідальності винних осіб, відділом правового забезпечення Головного управління були направлені повідомлення до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо перевірки складу злочину в діях ТОВ «Вівальді Д», передбаченого ст. 190 та ст. 358 КК України та в діях ТОВ «ЕКО», передбаченого ст. 190 та 367 КК України. На підставі звернення Головного управління було відкрито кримінальне провадження. В ході перевірки зазначеної інформації управлінням департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України був повністю підтверджений факт виробництва ТОВ «Вівальді Д» та ПП «Дживальдіс» фальсифікованого масла та передані матеріали для відкриття кримінального провадження до ГУНП в Хмельницькій області.

Головне управління також звернулось з листом до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, в якому повідомило про факти виробництва фальсифікованого масла на потужності за адресою вул. Гагаріна, 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область. За результатами опрацювання наданої інформації експлуатаційний дозвіл виробника був анульований.

Враховуючи вищевикладене, протягом 2020 року за результатами, вжитих Головним управлінням заходів, операторами ринку було вилучено з обігу 1158,4 кг. фальсифікованого масла.

Крім масла солодковершкового інспекторами управління у 2020 році виявлялись також інші продукти зі вмістом немолочних жирів (сметана та сир кисломолочний), за реалізацію яких до винних осіб було застосовано штрафні санкції на загальну суму 89,3 тис. грн.