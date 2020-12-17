В ОДА створено робочу групу для допомоги малому бізнесу Сумщини 22 грудня в Сумській обласній державній адміністрації було створено робочу групу, яка буде напрацьовувати пропозиції та допомагати вирішувати питання малого бізнесу області.

Робочу групу очолив заступник голови облдержадміністрації Віталій Максименко. Також до групи увійшли представники громадських організації та ради підприємців Сумщини.

Під час засідання робочої групи її учасники напрацьовували пропозиції щодо вирішення проблемних питань діяльності малого та мікробізнесу, які мають бути направлені від Сумської області на координаційну раду при Президентові України.

«Президент України поставив завдання зробити все, щоб малий бізнес працював і розвивався в державі в комфортних умовах. Це питання в області – на особистому контролі голови Сумської облдержадміністрації Василя ХОМИ, – зазначив радник голови облдержадміністрації Костянтин Жидков. – Деякі з ваших вимог уже виконані. Зокрема, при Президентові створена координаційна рада, яка стане майданчиком для дискусій і напрацювання рішень, що потім можуть втілюватися через проекти законів та постанов. А також створена регіональна робоча група, яка буде готувати пропозиції до координаційної ради, що важливі для підприємців саме нашої, Сумської області».

Учасники робочої групи обговорили низку важливих питань. Це і проблеми, пов’язані з карантинними обмеженнями, і мораторій застосування касових апаратів та реєстраторів розрахункових операції для малого бізнесу, і відміна кешбеку, і реформування податкової та митної служб тощо.

«Влада готова до діалогу. І тому разом із вами сьогодні ми напрацьовуємо рекомендації для комплексного вирішення проблем малого та мікробізнесу», – додав радник голови облдержадміністрації Віталій ДОВГАЛЬ.

Під час розгляду пропозицій та рекомендацій від представників бізнесу заступник голови облдержадміністрації Віталій Максименко наголошував на необхідності їх конкретизації з посиланнями на норми законів чи постанов, які, на думку представників бізнесу, необхідно змінити, відмінити чи корегувати.

«Ми з вами націлені на результат – покращення умов для бізнесу. А щоб цього досягти, необхідні конкретні пропозиції, не лозунги чи лірика», – підкреслив посадовець.

За результатами засідання було домовлено, що представники малого та мікробізнесу ще раз переглянуть свої пропозиції й рекомендації і відкорегований варіант надішлють в облдержадміністрацію. Після підписання документу усіма членами робочої групи, він буде направлений від Сумської області на Координаційну раду при Президентові України, повідомляє пресслужба ОДА.