Журналіст з Сумщини серед переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт про децентралізацію 22 грудня у Міністерстві розвитку громад та територій пройшла онлайн-церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади».

Конкурс проводиться вже п’ятий рік поспіль за підтримки Ради Європи, громадської організації «Інтерньюз-Україна» та ОБСЄ.

Журналістські роботи відзначаються у чотирьох номінаціях: онлайн-публікація, стаття у друкованому медіа, радіоматеріал, відеоматеріал. Цього року на конкурс надійшло 279 робіт. Переможцями стали 12 матеріалів, авторами яких є 15 журналістів і телеоператорів, які представляють регіональні медіа Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

У номінації «Радіоматеріал» Дипломом ІІІ ступеню нагороджено сумчанина Бабурова Олександра з матеріалом «Врятувати районну лікарню» (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція»), повідомляє Суспільне.