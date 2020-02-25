Журналіст з Сумщини серед переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт про децентралізацію

Конкурс проводиться вже п’ятий рік поспіль за підтримки Ради Європи, громадської організації «Інтерньюз-Україна» та ОБСЄ.
Журналістські роботи відзначаються у чотирьох номінаціях: онлайн-публікація, стаття у друкованому медіа, радіоматеріал, відеоматеріал. Цього року на конкурс надійшло 279 робіт. Переможцями стали 12 матеріалів, авторами яких є 15 журналістів і телеоператорів, які представляють регіональні медіа Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.
У номінації «Радіоматеріал» Дипломом ІІІ ступеню нагороджено сумчанина Бабурова Олександра з матеріалом «Врятувати районну лікарню» (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція»), повідомляє Суспільне.
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