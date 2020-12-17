На дорогах Сум з 3-ї години ночі працювало 18 одиниць техніки КП «Шляхрембуд» Аби вранці 24 грудня містяни могли швидко та безпечно дістатися до роботи й навчальних закладів, КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради вже о 3-й годині ночі приступило до прибирання міських доріг та тротуарів від снігу та обробки протиожеледною сумішшю.

В цілому було задіяно 18 одиниць техніки. Зокрема на дорогах працювало 6 піскорозкидачів, 4 тракторні щітки КО-707, а також 8 тракторних щіток «Білорус» для розчищення тротуарів (згідно договору з департаментом інфраструктури міста) та центральних пішохідних вулиць міста (Соборна, Воскресенська, пл. Незалежності).

Необхідності у залученні великої снігоприбиральної техніки поки що не було. Але в разі більш значних опадів вона готова приступити до роботи у будь-який момент.

На підприємстві заготовлено достатньо протиожеледної суміші та ГСМ, аби в разі необхідності протистояти негоді в цілодобовому режимі.

КП «Шляхрембуд» вкотре звертається до містян з проханням не залишати свої авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки, повідомляє сайт КП «Шляхрембуд".