На дорогах Сум з 3-ї години ночі працювало 18 одиниць техніки КП «Шляхрембуд»

В цілому було задіяно 18 одиниць техніки. Зокрема на дорогах працювало 6 піскорозкидачів, 4 тракторні щітки КО-707, а також 8 тракторних щіток «Білорус» для розчищення тротуарів (згідно договору з департаментом інфраструктури міста) та центральних пішохідних вулиць міста (Соборна, Воскресенська, пл. Незалежності).
Необхідності у залученні великої снігоприбиральної техніки поки що не було. Але в разі більш значних опадів вона готова приступити до роботи у будь-який момент.
На підприємстві заготовлено достатньо протиожеледної суміші та ГСМ, аби в разі необхідності протистояти негоді в цілодобовому режимі.
КП «Шляхрембуд» вкотре звертається до містян з проханням не залишати свої авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки, повідомляє сайт КП «Шляхрембуд".