Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29509

Почему сумчанам с COVID-19 приходится платить за лечение в стационарах?

На сессии Сумского горсовета 24 декабря депутат Дмитрий Лантушенко поднял вопрос обеспеченности сумских больниц всем необходимым для лечения заболевших коронавирусом.

«Появилась информация, что горожане вынуждены лечиться от коронавируса за свой счет, в частности в 5-й горбольнице. Потому я прошу разобраться с этой ситуацией. А также прошу, чтобы при утверждении бюджета на 2021 год нам объяснили, учтены ли потребности по коронавирусу на следующий год. И если нет – считаю, мы должны взять на себя ответственность и покрыть лечение ковида в Сумах за счет громады», - потребовал депутат.

Ситуацию тут же разъяснила начальник горздрава Елена Чумаченко: «Да, проблема есть. Но это происходит потому, что НСЗУ задолжала больницам, которые работают с больными коронавирусом, еще за октябрь – то есть не заплатила всего за три месяца. Потому больницы не могут на 100% обеспечить людей медикаментами. В ковидный пакет НСЗУ входит обеспечение медикаментами, зарплата, обеспечение кислородом и т.д. В первую очередь медучреждение выплачивает зарплату и обеспечивает кислородом. Кислород есть в полном объеме, с медикаментами – проблема. На сегодня 5-я больница докупила некоторые медикаменты».

Общество

Новости

На Сумщині вже 38923 випадки захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:26
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
21.12.2020 15:38
Сімдесят тисяч гривень викрали невідомі злодії у 74-річного охтирчанина
Сегодня 12:02
Сумська міська рада визначилася із виконкомом
Сегодня 11:32
У справі за фактом ДТП, що спричинило смерть дівчини під колесами тролейбуса, допитували свідка
Сегодня 11:26
Депутати Сумської міської ради затвердили склад та обрали голів постійних комісій
Сегодня 11:21
Мер Сум отримав 5 заступників
Сегодня 11:13
"Солодкий" скандал: у школі Глухова першокласника залишили без подарунка на свято
Сегодня 11:04
Сумських депутатів привітали з новорічними та різдвяними святами
Сегодня 10:55
Сумський водокаканал модернізує обладнання
Сегодня 10:47
Мер Сум хоче 5 заступників
Сегодня 10:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.