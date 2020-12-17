Почему сумчанам с COVID-19 приходится платить за лечение в стационарах? На сессии Сумского горсовета 24 декабря депутат Дмитрий Лантушенко поднял вопрос обеспеченности сумских больниц всем необходимым для лечения заболевших коронавирусом.

«Появилась информация, что горожане вынуждены лечиться от коронавируса за свой счет, в частности в 5-й горбольнице. Потому я прошу разобраться с этой ситуацией. А также прошу, чтобы при утверждении бюджета на 2021 год нам объяснили, учтены ли потребности по коронавирусу на следующий год. И если нет – считаю, мы должны взять на себя ответственность и покрыть лечение ковида в Сумах за счет громады», - потребовал депутат.

Ситуацию тут же разъяснила начальник горздрава Елена Чумаченко: «Да, проблема есть. Но это происходит потому, что НСЗУ задолжала больницам, которые работают с больными коронавирусом, еще за октябрь – то есть не заплатила всего за три месяца. Потому больницы не могут на 100% обеспечить людей медикаментами. В ковидный пакет НСЗУ входит обеспечение медикаментами, зарплата, обеспечение кислородом и т.д. В первую очередь медучреждение выплачивает зарплату и обеспечивает кислородом. Кислород есть в полном объеме, с медикаментами – проблема. На сегодня 5-я больница докупила некоторые медикаменты».