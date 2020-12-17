Сумських депутатів привітали з новорічними та різдвяними святами Третє засідання I сесії міської ради розпочалось щедрівками та посівалками.

Напередодні Різдва Христового та 2021 року, хор Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського щедрівками та посівалками привітав депутатів, керівництво міста, працівників міської ради та всю сумську громаду з прийдешніми святами.

Учасники художнього колективу бажали присутнім у залі та всім сумчанам міцного здоров’я, щастя та злагоди, виконували різдвяні українські пісні та традиційні щедрівки.

Від імені сумської громади міський голова Олександр ЛИСЕНКО подякував щедрувальникам за їхні щирі привітання та святковий настрій, відзначив їх обдарованість, майстерність художньої постанови виступу та вручив новорічні подарунки.