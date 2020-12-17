"Солодкий" скандал: у школі Глухова першокласника залишили без подарунка на свято Мама дитини вирішила не давати гроші на купівлю солодощів.

Містечко Глухів Сумської області гуде від новини про першокласника Нестора - хлопчика, якому в школі не дісталися цукерки на День Святого Миколая.

Свято зіпсовано: у школі Глухова першокласника залишили без подарунка, пише ТСН.

Його мама вирішила не здавати гроші на подарунок, бо хлопчику за станом здоров’я не бажано вживати солодощі. Жінка попросила вчительку вручити подарунки після уроків, щоб її син не був свідком цього дійства. Утім, вийшло все навпаки: великі коробки з цукерками чекали на всіх партах перед початком уроків. Усіх, крім Нестора.

Чому так сталося і чи варто продовжувати традицію "солодких сюрпризів", розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Мама першокласника Нестора Аліса Ковальова ділиться своїм обуренням. Її сину не можна солодкого, тож вона завчасно попросила вчительку дарувати шоколадні подарунки після уроків. Утім, сталося навпаки. "Він каже, що діти цілий день гралися цукерками, їли, і звідти випав магніт. А йому вчителька дала маленьку торбинку, а там магніта не було. Він засумував, мовляв, я що Миколая розлютив, бо він не дав того магніта мені", - розповідає жінка.

Мама припускає, можливо, такий жест - то помста їй. За кілька днів до цього стався один конфлікт: вона була проти того, щоб син співав російськомовну пісню на ранку. Як результат, свято скасували зовсім, а маму видалили з батьківського чату.

Про свою історію мама Аліса описала в групі "Батьки SOS". Члени спільноти розділилося навпіл: одні підтрмують, інші - ні. Своєю чергою, педставник Громадської організаці "Батьки SOS" Роман Бондаренко роз'яснив, як все мало бути із законодавчого боку: "Щодо "солодких" столів, то треба пам'ятати, що школа – це заклад освіти. Зодного боку, розумію, що для дітей зробили свято. А з іншого боку, чому це свято не можна зробити поза школою? Тому що відразу виникає оця "майнова нерівність". Потім це є підставою для булінгу".

Роман Бондаренко переконаний, що "солодкі" столи як такі взагалі треба скасувати. "Коли одна дитина їсть, а іншій не можн, то дитині складно пояснити це. Ці "солодкі" столи – це такий атавізм з радянських часів", - наголошує фахівець.

Тим часом мама Нестора хвилюється, щоб ця ситуація не переросла в жорсткий булінг. За її словами, має підтримку багатьох батьків, але публічно заявити про це бояться.