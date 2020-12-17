Депутати Сумської міської ради затвердили склад та обрали голів постійних комісій

Таким чином головою постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики обрали депутата міської ради від фракції «ВО «Батьківщина» Володимира ШИЛОВА, заступником – депутата міської ради від фракції «Опозиційної платформи – За життя» Ігоря ПЕРЕПЕКУ, секретарем – депутата міської ради від фракції «Слуга народу» Ігоря КАЛЬЧЕНКА. Всього членами даної комісії є десять депутатів.

Головуватиме в постійній комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації депутат міської ради від фракції «ВО «Батьківщина» Олександр ЗИМЕНКО, його заступником стане депутат міської ради від фракції «Опозиційної платформи – За життя» Юрій ЖИЛЕНКО. Секретарем, – депутат міської ради від фракції «Слуга народу» Артем КОБЗАР. Всього членами даної комісії є шість депутатів.

У постійній комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології головою стане депутат міської ради від фракції «Слуга народу» Сергій ДМИТРЕНКО, заступником – депутат міської ради від фракції «Опозиційної платформи – За життя» Олександр СОКОЛОВ, секретарем – депутат міської ради від фракції «ВО «Батьківщина» Олександр ДЖАРІШНЕЛОВ. Всього членами даної комісії єє дев'ять депутатів.

Депутат міської ради від фракції «Опозиційної платформи – За життя» Костянтин ТИХЕНКО займатиме місце голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку, депутат міської ради від фракції «Слуга народу» Єфрем ЛАЗАРЕВ – заступника, депутат міської ради від фракції «ВО «Батьківщина» Анатолій САГАЧ – секретаря. Всього членами даної комісії є дев'ять депутатів.

Очолить постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту депутат міської ради від фракції «ВО «Батьківщина» Валентина ДОМІНАС, її заступником буде депутат міської ради від фракції «Слуга народу» Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ. Всього членами даної комісії є сім депутатів.

На відповідні комісії покладаються контроль та виконання актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.