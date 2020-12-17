Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40185

На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому секторі

24 грудня о 01:16, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Яковенка в с. Набережне, Тростянецького району.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим та полум’я з – під покрівлі будівлі. На місце події було направлено черговий караул 24 – ї державної пожежно – рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Боромля.

По прибуттю було встановлено. Що вогнем охоплено покрівлю будинку по всій площі, перекриття на площі до 12 кв. м, стіни на площі до 12 кв. м та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза поширення вогню на решту будинку.

О 02:25 загоряння локалізували, а о 03:10 – витративши на гасіння майже 6 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 2 працівники місцевої пожежної команди с. Боромля.

Управління державної служби України

з надзвичайних ситуацій у  Сумській області

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.