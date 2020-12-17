На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому секторі 24 грудня о 01:16, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Яковенка в с. Набережне, Тростянецького району.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим та полум’я з – під покрівлі будівлі. На місце події було направлено черговий караул 24 – ї державної пожежно – рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Боромля.

По прибуттю було встановлено. Що вогнем охоплено покрівлю будинку по всій площі, перекриття на площі до 12 кв. м, стіни на площі до 12 кв. м та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза поширення вогню на решту будинку.

О 02:25 загоряння локалізували, а о 03:10 – витративши на гасіння майже 6 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 2 працівники місцевої пожежної команди с. Боромля.

Управління державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області