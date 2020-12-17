У справі за фактом ДТП, що спричинило смерть дівчини під колесами тролейбуса, допитували свідка 24 грудня 2020 року в судовому засіданні у справі за фактом ДТП, що спричинило смерть дівчини під колесами тролейбуса допитували свідка.

Справа стосовно двох працівників КП «Електроавтотранс»: громадянина К., який обвинувачується у порушенні правил безпеки руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 статті 286 КК України) та відносно громадянки Н., яка обвинувачується у службовому підробленні (ч. 1 статті 366 КК України); а також стосовно співробітника Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради громадянина Щ., який обвинувачується у порушенні правил, норм і стандартів, що стосується убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому (статті 288 КК України).

Наступне судове засідання відбудеться 11 січня 2021 року о 14 год. 30 хв.

Головуючий суддя Капкін Олександр Борисович.

Пошук в ЄДРСР судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити за номером 591/5073/16-к.

Інформаційно: дорожньо-транспортна пригода сталася 09.02.2016 року на проспекті М.Лушпи напроти ТРЦ «Лавина». В ході слідства було встановлено, що водій керував технічно справним тролейбусом та при посадці пасажирів знехтував правилами дорожнього руху, мірами безпеки та розпочав рух транспорту з неповністю зачиненими дверима. Через це в тролейбусі спрацювала «функція реверсу», при якій двері автоматично відкрилися й дівчина випала з транспорту.