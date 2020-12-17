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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32323

Сумська міська рада визначилася із виконкомом

Сьогодні, 24 грудня, на сесії Сумської міської ради депутати проголосували за склад виконавчого комітету.

Зараз у складі виконкому: Олександр Лисенко, Олег Рєзнік, Михайло Бондаренко, Юлія Павлик, Віра Мотречко, Тамара Іщенко, Станіслав Поляков, Леонід Чепульський, Надія Курасенко, Володимир Войтенко, Ігор Кушнір, Віталій Ткаченко, Сергій Міроненко, Сергій Сумбатов, Віталій Зікрань, Микола Зігуненко, Віктор Пирогов, Андрій Тімофєєв.

Як видно з поіменного складу виконком наразі повністю підконтрольний міському голові, адже в ньому навіть колишній його перший заступник та депутат міської ради,  також чиновник департаменту комунікацій…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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