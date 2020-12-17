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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02205

Сімдесят тисяч гривень викрали невідомі злодії у 74-річного охтирчанина

Для цього крадії скористались давньою схемою, спочатку обманувши чоловіка, а потім і поцупивши у нього всі заощадження.

Сам обікрадений пенсіонер розповів викликаним працівникам поліції, що близько двох годин по обіді в його двері постукала невідома жінка. Вона назвалась соцпрацівницею. Причиною свого візиту пояснила тим, що в державі розпочався обмін грошових купюр на банкноти нового зразка і соцслужби нібито допомагають пенсіонерам обмінювати готівку. Старенький приніс з іншої кімнати дві купюри достоїнством 200 і 500 гривень, і жінка підтвердила, що саме такі банкноти підлягають обміну. Вона запропонувала пенсіонеру написати заяву про обмін грошей, і пішла геть, забравши цей папірець з собою. А за якусь годину літній господар виявив зникнення всіх своїх заощаджень – з домашньої схованки пропали 70 тисяч гривень.
В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка», в рамках якого ведуть пошуки крадіїв.
Працівники поліції застерігають громадян від надмірної довірливості до подібного роду візитерів. І рекомендують не впускати у свої домівки незнайомих осіб, ким би вони не представлялись. Правоохоронці попереджають: так діють групи досвідчених злодіїв, і їх жертвами у переважній більшості стають саме літні та немічні люди. Поки один зловмисник відволікає увагу власника житла, один чи два його спільника швидко та непомітно оглядають кімнати в пошуках грошей та цінних речей. Тож будьте уважні та передбачливі, і вам не доведеться стати жертвою злочину.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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