Поліцейські викрили двох сумчанок у незаконному зберіганні наркотиків Протягом минулої доби оперативники Сумського відділу поліції знайшли та вилучили марихуану та порошкоподібну речовину, зовні схожу на «амфетамін» у двох молодих жінок.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання 27-річної мешканки обласного центру, поліцейські знайшли у неї зіп-пакет з 0,5 г порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропний засіб «амфетамін».

Того ж дня, за місцем мешкання 18-річної дівчини, правоохоронці виявили 10 г марихуани, які вона ховала на балконі.

Зловмисниці пояснюють, що зберігали їх для власного вжитку.

Всі «знахідки» поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за даними фактами.

Відділ комунікації поліції Сумської області