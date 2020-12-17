Житель Сумщини постане перед судом за зберігання зброї та боєприпасів В будинку 41-річного мешканця Середино-Буди правоохоронці знайшли та вилучили предмет, схожий на пістолет, боєприпаси та гільзи.

Минулої доби у ході санкціонованого обшуку, проведеного в рамках раніше відкритого кримінального провадження, за місцем мешкання чоловіка працівники поліції виявили та вилучили предмет, зовні схожий на стартовий пістолет, 40 набоїв та 20 стріляних гільз.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення джерела походження «знахідки» та мету її зберігання.

Відділ комунікації поліції Сумської області