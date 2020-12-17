Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47247

ФК «Суми» отримав ще пів мільйона з бюджету міста

Сьогодні, 24 грудня, на засіданні Сумської міської ради депутатським корпусом виділено ще 500 тис. грн. фінансової підтримки ФК «Суми».

Загалом, упродовж року міськрада профінансувала клуб в розмірі 2 млн грн.

Фінансування ФК «Суми» депутати розблокували після бурхливого обговорення напередодні, на погоджувальній раді результатів діяльності команди упродовж поточного року та планів на 2021 рік.

Зокрема, президент ФК «Суми» Геннадій Дем’яненко поінформував депутатів про спортивні, організаційні, інфраструктурні та фінансові результати команди, які надали можливість розпочати професійну атестацію містян до другої ліги ПФЛ України. Заступник Сумського міського голови Віра Мотречко повідомила про розпочату процедуру трансформування команди в муніципальний клуб, підготовлені на розгляд Сумської міськради статут, штатний розпис та фінансовий запит ФК «Суми» на 2021 рік.

Наразі ФК «Суми» проходить процедуру атестації для отримання атестату на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України.

Спорт
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.