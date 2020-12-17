ФК «Суми» отримав ще пів мільйона з бюджету міста Сьогодні, 24 грудня, на засіданні Сумської міської ради депутатським корпусом виділено ще 500 тис. грн. фінансової підтримки ФК «Суми».

Загалом, упродовж року міськрада профінансувала клуб в розмірі 2 млн грн.

Фінансування ФК «Суми» депутати розблокували після бурхливого обговорення напередодні, на погоджувальній раді результатів діяльності команди упродовж поточного року та планів на 2021 рік.

Зокрема, президент ФК «Суми» Геннадій Дем’яненко поінформував депутатів про спортивні, організаційні, інфраструктурні та фінансові результати команди, які надали можливість розпочати професійну атестацію містян до другої ліги ПФЛ України. Заступник Сумського міського голови Віра Мотречко повідомила про розпочату процедуру трансформування команди в муніципальний клуб, підготовлені на розгляд Сумської міськради статут, штатний розпис та фінансовий запит ФК «Суми» на 2021 рік.

Наразі ФК «Суми» проходить процедуру атестації для отримання атестату на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України.