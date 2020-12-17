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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14175

На Сумщині судитимуть чоловіка, який до смерті забив молотком батька

Конотопською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка, який позбавив життя батька.

За даними слідства, подія сталася 20 жовтня 2020 року в с. Попівка Конотопського району. У приватному будинку між батьком та сином виникла суперечка, під час якої розлючений молодик накинувся на батька з кулаками. Щоб захистити себе, той навіть одягнув шолом на голову. Однак це не зупинило молодика, він схопив молоток і наніс ним близько 7 ударів по голові потерпілого. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер наступного дня.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На вирок суду він чекає в СІЗО. 

Пресслужба обласної прокуратури

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