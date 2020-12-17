У Сумській області планують готувати медичних техніків

Передбачається, що навчання стосуватиметься насамперед водіїв: тих, хто вже працює, або збирається працювати на автомобілях швидкої допомоги. Їм запропонують дуальне навчання, тобто без відриву від роботи. Протягом тримісячних курсів водіїв будуть навчати азам надання екстреної медичної допомоги потерпілим і постраждалим. Після закінчення навчання курсанти отримають виробничу спеціальність «Екстрений медичний технік», а відтак стануть повноцінними членами бригади і опікуватимуться не лише якнайшвидшим прибуттям санітарного автотранспорту до пацієнта, а й тим, аби якісно допомогти медичним працівникам у його порятунку.

«Ми перебуваємо у постійному пошуку, – сказав під час зустрічі Анатолій АЛЕКСАНДРЕНКО. – Особливу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі, підготовці майбутніх кадрів, поліпшенню умов праці для співробітників Центру. Співпраця з медичними навчальними закладами – один із важливих аспектів нашої діяльності. Безперечно, основне навантаження лягає на плечі інструкторів нашого навчально-тренувального відділу. І хотілося б, аби в найближчому майбутньому, за підтримки обласної влади та управління охорони здоров’я облдержадміністрації, нам вдалося втілити в життя давню мрію – збудувати просторе приміщення, в якому б розмістилися сучасні манекени і могли повноцінно працювати лікарі та фельдшери відділу, наглядно демонструючи різні клінічні ситуації для надання екстреної медичної допомоги».

Директор Центру також наголосив, що реформування служби «103» є незворотнім, а підготовка медичних техніків сьогодні на часі: «Сьогоднішня зустріч працівників Центру та викладачів коледжу має стати відправною точкою у цій корисній справі. І хоча всім нам бракує досвіду, проте спільними зусиллями ми зможемо виконати це важливе не лише для медицини, а й для всього суспільства завдання і вже в наступному навчальному році на базі Сумського медичного коледжу розпочати підготовку екстрених медичних техніків».

А ще Анатолій Александренко запевнив, що заробітна плата таких фахівців буде вищою, ніж у звичайних водіїв машин швидкої допомоги. Це, безумовно, стимулюватиме працівників Центру до навчання, що позитивно позначиться на роботі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Для підготовки медичних техніків потрібно провести значну підготовчу роботу. Щоб отримати ліцензію у Міністерстві освіти і науки України, необхідно розробити навчальний план і навчальні програми, підготувати підручники та інший дидактичний матеріал. А це потребує копіткої роботи як викладачів коледжу, так і практиків екстреної медицини.