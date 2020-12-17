Екоінспекція проводить рейди по ялинковим базарам Сумщини 24.12.2020, в рамках операції "Новорічна ялинка", екоінспектори на чолі з начальником Державної екологічної інспекції у Сумській області Вячеславом БОГОМОЛОВИМ перевіряли дотримання вимог природоохоронного законодавства під час продажу хвойних дерев в районі Центрального ринку м. Сум.

Під час рейду працівники Інспекції перевіряли наявність документації, яка підтверджує законність реалізації та походження новорічних ялинок. У ході інспектування було виявлено відсутність маркування на деяких деревцях. Як пояснили реалізатори, паперові бирки вони вішають безпосередньо під час продажу, оскільки через вологу погоду вони псуються та відриваються. Проте, екоінспектори зауважили, що знаходження на місці торгівлі немаркованих ялинок розцінюється як порушення порядку їх збуту. У присутності працівників Інспекції продавці одразу виправили ситуацію, розклеївши на ялини та сосни необхідні ідентифікатори.

Слід зауважити, що за порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої. Тож не лише продавець, а й той, хто купив "нелегальну" ялинку, ризикує отримати адмінпротокол від працівника Державної екологічної інспекції у Сумській області.

Звертаємо увагу! Купуючи новорічну ялинку, варто пам’ятати, що кожне дерево обов’язково повинно бути промарковане спеціальним уніфікованим засобом: самоклейною етикеткою або ж пластмасовою биркою-стяжкою. На кожній з них розміщується унікальний номер та відповідний йому штрих код. Ці дані заносяться до Системи електронного обліку деревини, яка містить інформацію про постачальника. Тому прямо на ялинковому базарі кожен бажаючий може перевірити походження деревця. Для цього на сайті https://open.ukrforest.com/ потрібно просто ввести номер із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки. Якщо в електронному обліку інформація за введеним номером відсутня, це може свідчити про сумнівне походження ялинки.

Державна екологічна інспекція у Сумській області закликає кожного бути екологічно свідомим: не винищувати лісові насадження та не купувати ялинки без маркування. Ще раз наголошуємо: по області працюють рейдові групи, тому кожна спроба обійти закон може вилитися у зіпсований передноворічний настрій та сплату чималих коштів.