Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт

Новий поїзд зі статусом "Інтерсіті" у Сумах з’явився у січні 2016 року. Скільки коштують квитки на нього, розповіла чергова з видання довідок сумського залізничного вокзалу Людмила Шовкун, пише Суспільне.
"З Києва до Сум, другий клас – 231.76, перший клас, купейний вагон – 361.69. Такі дні, що буває, що повністю немає в продажі, тільки залишається, може, за дві години до відправлення поїзда декілька місць – два, чотири", - говорить вона.
У п’ятницю та неділю квитки дорожчі на 20-25 гривень. Економіст Дмитро Власенко каже, що відтоді, як в 2016-му році запустили швидкісний потяг класу Інтерсіті "Суми-Київ", його швидкість постійно зменшувалася.
"Кожного року "Укрзалізниця" додавала час до загального часу у дорозі. Наразі вже в минулому році час прямування не відповідав категорії Інтерсіті, тому що маршрутна швидкість, яка за правилами перевезень пасажирів повинна складати не менше 80 км/год, уже була менша", - говорить Власенко.
Він також розповів, що з 13 грудня 2020 року вводиться в дію новий розклад, де Інтерсіті "Суми-Київ" ще більше сповільнили, в один бік - на 9 хвилин, а в інший – на 13 хвилин. "Пасажири платять гроші як за Інтерсіті, тобто за швидкість, а насправді це нижча категорія – "Регіональний експрес", де вартість відсотків на 20 повинна бути нижча", - вважає економіст.
Потяг "Суми-Київ» курсує протягом тижня, у п’ятницю та неділю він йде до Вінниці. За розкладом, на Київ відправляється о 5.30 ранку, прибуває зі столиці – близько 10-ї вечора. Крім нього, є ще 3-4 сполучення з Києвом.
Дмитро Власенко говорить: «Укрзалізниця" може знайти шляхи обійти вимоги норматитивів. Наприклад, зробити час прямування такий же, але постійно запізнюватись. Або зробити з нього регіональний експрес, який має бути дешевшим, але підвищити фірмовість вагонів, через що вартість квитка залишиться така сама.