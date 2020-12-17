Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт Квитки на потяг "Суми-Київ" мають бути дешевшими, оскільки він не відповідає вимогам класу Інтерсіті. Про це говорить кандидат економічних наук, який займається питаннями стратегічного розвитку підприємств транспорту, Дмитро Власенко. Причина, яка має позначитись на зміні класу потягу, - це збільшення часу в дорозі.

Новий поїзд зі статусом "Інтерсіті" у Сумах з’явився у січні 2016 року. Скільки коштують квитки на нього, розповіла чергова з видання довідок сумського залізничного вокзалу Людмила Шовкун, пише Суспільне.

"З Києва до Сум, другий клас – 231.76, перший клас, купейний вагон – 361.69. Такі дні, що буває, що повністю немає в продажі, тільки залишається, може, за дві години до відправлення поїзда декілька місць – два, чотири", - говорить вона.

У п’ятницю та неділю квитки дорожчі на 20-25 гривень. Економіст Дмитро Власенко каже, що відтоді, як в 2016-му році запустили швидкісний потяг класу Інтерсіті "Суми-Київ", його швидкість постійно зменшувалася.

"Кожного року "Укрзалізниця" додавала час до загального часу у дорозі. Наразі вже в минулому році час прямування не відповідав категорії Інтерсіті, тому що маршрутна швидкість, яка за правилами перевезень пасажирів повинна складати не менше 80 км/год, уже була менша", - говорить Власенко.

Він також розповів, що з 13 грудня 2020 року вводиться в дію новий розклад, де Інтерсіті "Суми-Київ" ще більше сповільнили, в один бік - на 9 хвилин, а в інший – на 13 хвилин. "Пасажири платять гроші як за Інтерсіті, тобто за швидкість, а насправді це нижча категорія – "Регіональний експрес", де вартість відсотків на 20 повинна бути нижча", - вважає економіст.

Потяг "Суми-Київ» курсує протягом тижня, у п’ятницю та неділю він йде до Вінниці. За розкладом, на Київ відправляється о 5.30 ранку, прибуває зі столиці – близько 10-ї вечора. Крім нього, є ще 3-4 сполучення з Києвом.

Дмитро Власенко говорить: «Укрзалізниця" може знайти шляхи обійти вимоги норматитивів. Наприклад, зробити час прямування такий же, але постійно запізнюватись. Або зробити з нього регіональний експрес, який має бути дешевшим, але підвищити фірмовість вагонів, через що вартість квитка залишиться така сама.