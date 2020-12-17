Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:321

Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт

Квитки на потяг "Суми-Київ" мають бути дешевшими, оскільки він не відповідає вимогам класу Інтерсіті. Про це говорить кандидат економічних наук, який займається питаннями стратегічного розвитку підприємств транспорту, Дмитро Власенко. Причина, яка має позначитись на зміні класу потягу, - це збільшення часу в дорозі.

Новий поїзд зі статусом "Інтерсіті" у Сумах з’явився у січні 2016 року. Скільки коштують квитки на нього, розповіла чергова з видання довідок сумського залізничного вокзалу Людмила Шовкун, пише Суспільне.

"З Києва до Сум, другий клас – 231.76, перший клас, купейний вагон – 361.69. Такі дні, що буває, що повністю немає в продажі, тільки залишається, може, за дві години до відправлення поїзда декілька місць – два, чотири", - говорить вона.

У п’ятницю та неділю квитки дорожчі на 20-25 гривень. Економіст Дмитро Власенко каже, що відтоді, як в 2016-му році запустили швидкісний потяг класу Інтерсіті "Суми-Київ", його швидкість постійно зменшувалася.

"Кожного року "Укрзалізниця" додавала час до загального часу у дорозі. Наразі вже в минулому році час прямування не відповідав категорії Інтерсіті, тому що маршрутна швидкість, яка за правилами перевезень пасажирів повинна складати не менше 80 км/год, уже була менша", - говорить Власенко.

Він також розповів, що з 13 грудня 2020 року вводиться в дію новий розклад, де Інтерсіті "Суми-Київ" ще більше сповільнили, в один бік - на 9 хвилин, а в інший – на 13 хвилин. "Пасажири платять гроші як за Інтерсіті, тобто за швидкість, а насправді це нижча категорія – "Регіональний експрес", де вартість відсотків на 20 повинна бути нижча", - вважає економіст.

Потяг "Суми-Київ» курсує протягом тижня, у п’ятницю та неділю він йде до Вінниці. За розкладом, на Київ відправляється о 5.30 ранку, прибуває зі столиці – близько 10-ї вечора. Крім нього, є ще 3-4 сполучення з Києвом.

Дмитро Власенко говорить: «Укрзалізниця" може знайти шляхи обійти вимоги норматитивів. Наприклад, зробити час прямування такий же, але постійно запізнюватись. Або зробити з нього регіональний експрес, який має бути дешевшим, але підвищити фірмовість вагонів, через що вартість квитка залишиться така сама.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
Вчера 20:31
На Сумщині вже 38923 випадки захворювання на COVID-19: подробиці
Вчера 09:26
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт
Сегодня 08:32
У Лебединський художній музей передали фортепіано, що належало родині графа Капніста
Вчера 16:37
На Роменщині поліція затримала чоловіка за збут наркотиків
Вчера 16:33
Сумчани вшанували пам’ять учасника АТО – підполковника СБУ Сергія Ширкова
Вчера 15:57
Уроженцы Сумщины взяли две медали на чемпионате Украины по биатлону
Вчера 15:38
Уряд послабив у новорічну ніч карантинні обмеження
Вчера 15:09
Екоінспекція проводить рейди по ялинковим базарам Сумщини
Вчера 15:01
Поліцейські викрили двох сумчанок у незаконному зберіганні наркотиків
Вчера 14:50
Житель Сумщини постане перед судом за зберігання зброї та боєприпасів
Вчера 14:10
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.