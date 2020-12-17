На Сумщині 567 нових випадків COVID-19 На ранок 25 грудня в Сумській області підтверджено вже 39490 випадків захворювання на COVID-19.

За четвер зафіксовано 567 нових випадків. Троє людей померли, - всього 513. Одужало 249, - всього 32144. Лікуються 6833.

В Україні підтверджено 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 739 осіб; летальних випадків – 186; одужало – 15 337 осіб; здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 012 167 осіб; одужало – 646 772 особи; летальних випадків – 17 581; проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.