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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42575

На Сумщині 567 нових випадків COVID-19

На ранок 25 грудня в Сумській області підтверджено вже 39490 випадків захворювання на COVID-19.

За четвер зафіксовано 567 нових випадків. Троє людей померли, - всього 513. Одужало 249, - всього 32144. Лікуються 6833.

В Україні підтверджено 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 739 осіб; летальних випадків – 186; одужало – 15 337 осіб; здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 012 167 осіб; одужало – 646 772 особи; летальних випадків – 17 581; проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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