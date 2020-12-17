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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48287

На Сумщині 39490 випадків COVID-19: подробиці

Станом на 25 грудня 2020 року на Сумщині 39490 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 567 осіб (Суми – 224, Шостка – 31, Конотоп – 59, Ромни – 17, Охтирка – 1, Глухів – 48, Лебедин – 1, Білопільський р-н – 14, Буринський р-н – 6, В.Писарівський р-н – 8, Глухівський р-н – 11, Конотопський р-н – 9, Краснопільський р-н – 24, Л.Долинськи р-н – 6, Недригайлівський – 22,  Охтирський р-н – 26, Роменський р-н – 18, С.Будський р-н – 2, Сумський р-н – 26, Тростянецький  р-н – 14)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 3 (Суми – 2, Краснопільський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32144 осіб, з них за минулу добу – 249 (Суми – 170, Шостка – 8, Конотоп – 3, Ромни – 7, Охтирка – 3, Білопільський р-н – 13, В.Писарівський – 1, Краснопільський р-н – 2, Л. Долинський р-н – 8, Охтирський – 3, С. Будський р-н – 13, Сумський р-н – 15, Шосткинський р-н – 1, Ямпільський – 2).

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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