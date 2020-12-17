На Сумщині 39490 випадків COVID-19: подробиці Станом на 25 грудня 2020 року на Сумщині 39490 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 567 осіб (Суми – 224, Шостка – 31, Конотоп – 59, Ромни – 17, Охтирка – 1, Глухів – 48, Лебедин – 1, Білопільський р-н – 14, Буринський р-н – 6, В.Писарівський р-н – 8, Глухівський р-н – 11, Конотопський р-н – 9, Краснопільський р-н – 24, Л.Долинськи р-н – 6, Недригайлівський – 22, Охтирський р-н – 26, Роменський р-н – 18, С.Будський р-н – 2, Сумський р-н – 26, Тростянецький р-н – 14)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 3 (Суми – 2, Краснопільський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32144 осіб, з них за минулу добу – 249 (Суми – 170, Шостка – 8, Конотоп – 3, Ромни – 7, Охтирка – 3, Білопільський р-н – 13, В.Писарівський – 1, Краснопільський р-н – 2, Л. Долинський р-н – 8, Охтирський – 3, С. Будський р-н – 13, Сумський р-н – 15, Шосткинський р-н – 1, Ямпільський – 2).