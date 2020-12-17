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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49132

Поліцейські Сумщини оперативно повернули додому неповнолітнього втікача

Година знадобилась співробітникам поліції Шостки, аби встановити місцеперебування 13-річного хлопця, який вирішив залізницею пуститися у самостійні мандри.

Повідомлення про зникнення 13-річного хлопця у поліцію надійшло увечері, близько 18:00, від його бабусі. Жінка розповіла, що онук мав по обіді повернутися зі школи, але вдома так і не з’явився.

На розшук неповнолітнього, який неодноразово втікав з сім’ї, був орієнтований особовий склад Шосткинського відділу поліції. Його прикмети була розіслана у всі відділи і відділення поліції області.

Крім того, достеменно знаючи про настійливе бажання хлопчини дістатися саме до Конотопу, поліцейські зв’язалися з представниками залізниці та розповсюдили серед них його фотокартку.

Вже за годину пошуки дали свій результат – справді, зниклого підлітка помітили у вагоні електропотягу сполученням Зерново-Конотоп. Залізничники повідомили про це поліцейським, і коли потяг прибув на кінцеву зупинку, передали юного «мандрівника» під опіку правоохоронців.

Наразі з втікачем спілкуються ювенальні поліцейські. Вони пояснюють хлопцю всі наслідки його нерозважливого вчинку та небезпеки, з якими він міг зіткнутися. Крім того, відповідну профілактичну бесіду правоохоронці проведуть і з бабусею підлітка, яка є його опікуном.

Поліцейські звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням приділяти більше уваги своїм нащадкам - налагоджуйте з ними дружні, довірливі стосунки. Цікавтесь їх захопленнями, друзями та як вони проводять свій вільний час поза стінами рідного дому.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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