На Сумщині чергові жертви псевдобанкірів 24 грудня жертвами шахраїв стали 33-річна жінка з Конотопщини та 58-річна жителька Лебедина. Аферисти видурили у них гроші на загальну суму майже 40 тисяч гривень.

Як встановили працівники поліції, першій дамі аферисти запропонували зменшити відсотки по її кредитній картці, другій - розблокувати доступ до начебто банківської картки. В обох випадках спритники під час телефонних розмов настільки заморочили «клієнток», що одна сама переказала невідомо на чий рахунок близько 20 тисяч гривень, а інша надала конфіденційну інформацію по своїй картці, в результаті чого з її рахунку зникли 18 тисяч гривень.

Наразі в поліції за обома фактами розпочаті відповідні перевірки, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян від надмірної довірливості, і попереджають, що будь-які операції по банківським рахункам, будь-яку інформацію про стан рахунку, його залишки, процентні ставки та всі інші подібні питання необхідно вирішувати тільки особисто і тільки у приміщенні самого банку. Що ж стосується банківських працівників, то вони не мають права вирішувати такі питання у телефонному режимі. Максимум, що входить в їх компетенцію – запросити клієнта до приміщення установи, обумовивши дату і адресу для візиту.

Тож будьте уважні та передбачливі, і вам не доведеться стати жертвою злочину.