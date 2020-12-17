Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:39281

На Сумщині чергові жертви псевдобанкірів

24 грудня жертвами шахраїв стали 33-річна жінка з Конотопщини та 58-річна жителька Лебедина. Аферисти видурили у них гроші на загальну суму майже 40 тисяч гривень.

Як встановили працівники поліції, першій дамі аферисти запропонували зменшити відсотки по її кредитній картці, другій - розблокувати доступ до начебто банківської картки. В обох випадках спритники під час телефонних розмов настільки заморочили «клієнток», що одна сама переказала невідомо на чий рахунок близько 20 тисяч гривень, а інша надала конфіденційну інформацію по своїй картці, в результаті чого з її рахунку зникли 18 тисяч гривень.
Наразі в поліції за обома фактами розпочаті відповідні перевірки, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.
Правоохоронці вкотре застерігають громадян від надмірної довірливості, і попереджають, що будь-які операції по банківським рахункам, будь-яку інформацію про стан рахунку, його залишки, процентні ставки та всі інші подібні питання необхідно вирішувати тільки особисто і тільки у приміщенні самого банку. Що ж стосується банківських працівників, то вони не мають права вирішувати такі питання у телефонному режимі. Максимум, що входить в їх компетенцію – запросити клієнта до приміщення установи, обумовивши дату і адресу для візиту.
Тож будьте уважні та передбачливі, і вам не доведеться стати жертвою злочину.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Шахраї

Новости

На Сумщині 39490 випадків COVID-19: подробиці
Сегодня 09:48
С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
Вчера 20:31
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
«Міс Суми 2020» покажуть онлайн (трансляція)
Сегодня 12:22
Пішов з життя екс депутат Конотопської міської ради
Сегодня 11:09
На Сумщині чергові жертви псевдобанкірів
Сегодня 10:39
Поліцейські Сумщини оперативно повернули додому неповнолітнього втікача
Сегодня 09:49
На Сумщині 567 нових випадків COVID-19
Сегодня 08:42
Колишній головний медик Сумщини другий місяць лікується від наслідків COVID-19
Сегодня 08:38
Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт
Сегодня 08:32
У Лебединський художній музей передали фортепіано, що належало родині графа Капніста
Вчера 16:37
На Роменщині поліція затримала чоловіка за збут наркотиків
Вчера 16:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.