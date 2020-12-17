Пішов з життя екс депутат Конотопської міської ради Внаслідок ускладнень тяжкої хвороби перестало битися серце депутута Конотопської міської ради VII скликання, свободівець Анатолій Миколайович Поляков (1962-2020).

"Конотопська міська рада та виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Анатолія ПОЛЯКОВА, який 23 грудня передчасно пішов із життя внаслідок ускладнень тяжкої хвороби.

А.Поляков був депутатом міської ради 7 скликання. Він займався підприємницькою діяльністю у сфері побутового обслуговування населення.

Усі, хто знав Анатолія Полякова, із великим сумом і скорботою сприйняли звістку про його смерть, адже покійний був людиною добропорядною і доброзичливою. Його поважали друзі і колеги, захоплювалися його патріотизмом, любов`ю до рідного міста, почуттям високої громадянської гідності.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати, співчуваємо родині померлого. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна пам’ять…", - повідомляється на сайті Конотопської міської ради.