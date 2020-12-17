На Сумщині перекинувся вантажний фургон: двоє постраждалих у лікарні Перше повідомлення про аварію, що сталася в Недригайлові, надійшло о 09:45 від очевидців події. Як встановили працівники поліції, ДТП сталася на вулиці Сумській, поблизу АЗС, – перевернувся і «ліг» у кювет вантажний фургон Мерседес-Бенц.

В результаті аварії потерпіли дві особи: 59-річний водій транспортного засобу та 34-річний пасажир. Наразі вони обидва доправлені до Роменської центральної районної лікарні, де ними опікуються медики.

На місці події працює слідчо-оперативна група Недригайлівського відділення поліції. Слідчі та експерти встановлюють причини та обставини аварії.

Правоохоронці знову нагадують водіям та власникам автотранспортних засобів про штормове попередження та суттєве погіршення погоди. І попереджають про необхідність бути вкрай уважними та передбачливими у дорозі.

Беззаперечно дотримуйтесь правил дорожнього руху, уникайте ризикованих маневрів, не перевищуйте швидкість, враховуйте стан дорожнього покриття й дальність видимості. Якщо помітили, що хтось потрапив у скрутну ситуацію – не залишайтесь байдужими, і в міру сил допоможіть, принаймні викличне рятувальників, евакуатор або поліцію.

Пам‘ятайте: дорога не прощає легковажності, ціною помилки може бути чиєсь здоров‘я або навіть і життя.

Відділ комунікації поліції Сумської області