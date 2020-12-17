Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29311

На Сумщині перекинувся вантажний фургон: двоє постраждалих у лікарні

Перше повідомлення про аварію, що сталася в Недригайлові, надійшло о 09:45 від очевидців події. Як встановили працівники поліції, ДТП сталася на вулиці Сумській, поблизу АЗС, – перевернувся і «ліг» у кювет вантажний фургон Мерседес-Бенц.

В результаті аварії потерпіли дві особи: 59-річний водій транспортного засобу та 34-річний пасажир. Наразі вони обидва доправлені до Роменської центральної районної лікарні, де ними опікуються медики.
На місці події працює слідчо-оперативна група Недригайлівського відділення поліції. Слідчі та експерти встановлюють причини та обставини аварії.
Правоохоронці знову нагадують водіям та власникам автотранспортних засобів про штормове попередження та суттєве погіршення погоди. І попереджають про необхідність бути вкрай уважними та передбачливими у дорозі.
Беззаперечно дотримуйтесь правил дорожнього руху, уникайте ризикованих маневрів, не перевищуйте швидкість, враховуйте стан дорожнього покриття й дальність видимості. Якщо помітили, що хтось потрапив у скрутну ситуацію – не залишайтесь байдужими, і в міру сил допоможіть, принаймні викличне рятувальників, евакуатор або поліцію.
Пам‘ятайте: дорога не прощає легковажності, ціною помилки може бути чиєсь здоров‘я або навіть і життя.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право

Новости

На Сумщині 39490 випадків COVID-19: подробиці
Сегодня 09:48
С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
Вчера 20:31
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
У Сумах від наслідків коронавірусу помер військовослужбовець
Сегодня 13:09
На Сумщині перекинувся вантажний фургон: двоє постраждалих у лікарні
Сегодня 12:29
«Міс Суми 2020» покажуть онлайн (трансляція)
Сегодня 12:22
Пішов з життя екс депутат Конотопської міської ради
Сегодня 11:09
На Сумщині чергові жертви псевдобанкірів
Сегодня 10:39
Поліцейські Сумщини оперативно повернули додому неповнолітнього втікача
Сегодня 09:49
На Сумщині 567 нових випадків COVID-19
Сегодня 08:42
Колишній головний медик Сумщини другий місяць лікується від наслідків COVID-19
Сегодня 08:38
Квитки на потяг “Суми-Київ” мають бути дешевші, бо він не відповідає Інтерсіті - експерт
Сегодня 08:32
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.