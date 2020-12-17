У Сумах розіграли Різдвяний турнір пам’яті Володимира Танькова 23-24 грудня в спорткомплексі Інституту фізкультури СДПУ ім. А.С. Макаренка був зіграний щорічний Різдвяний турнір пам’яті Володимира Танькова.

У турнірі взяли участь 6 команд, які в перший день зіграли у груповому турнірі. По дві гри у своїх підгрупах впевнено виграли «Випускники» та «СКІФ». Компанію їм у півфіналі склали «Технологія» та «CompService», які виявилися сильнішими за «Барсу» та «Ветеранів» відповідно.

Група А

«Барса» — «Технологія» 1:5

«Випускники» — «Технологія» 3:0

«Випускники» — «Барса» 7:2

М Команда І В Н П РМ О 1 «Випускники» 2 2 0 0 10:2 6 2 «Технологія» 2 1 0 1 5:4 3 3 «Барса» 2 0 0 2 3:12 0

Група В

«СКІФ» — «CompService» 5:0

«CompService» — «Ветерани» 7:3

«СКІФ» — «Ветерани» 8:2

М Команда І В Н П РМ О 1 «СКІФ» 2 2 0 2 13:2 6 2 «CompService» 2 1 0 1 7:8 3 3 «Ветерани» 2 0 0 0 5:15 0

У четвер відбулися вирішальні матчі. У першому півфіналі «Випускники» з серйозними труднощами здолали «CompService» 6:5, а у другому «Технологія» переграла «СКІФ» 4:1. У матчі за третє місце «комп’ютерники» вдруге на цьому турнірі поступилися діючим студентам Інституту фізкультури СДПУ. Цього разу з більш бойовим рахунком — 2:4. Ну а у фіналі «Випускники», яких від початку усі й вважали головними фаворитами турніру, обіграли «Технологію» — 3:1.

Кращі гравці у складах своїх команд

«Випускники» — Андрій Нелін

«Технологія» — Володимир Саєнко

«СКІФ» — Антон Власенко

«CompService» — Максим Кисельов

«Ветерани» — Ігор Пукась

«Барса» — Олексій Іванов

Кращі гравці турніру

Кращий воротар — Антон Гуменюк («Технологія»)

Кращий захисник — Андрій Сліпухін («СКІФ»)

Кращий нападник — Олександр Яценко («Випускники»)

Кращий гравець — Олександр Лебеденко («Випускники»)

АФС