У Сумах розіграли Різдвяний турнір пам’яті Володимира Танькова

У турнірі взяли участь 6 команд, які в перший день зіграли у груповому турнірі. По дві гри у своїх підгрупах впевнено виграли «Випускники» та «СКІФ». Компанію їм у півфіналі склали «Технологія» та «CompService», які виявилися сильнішими за «Барсу» та «Ветеранів» відповідно.
Група А
«Барса» — «Технологія» 1:5
«Випускники» — «Технологія» 3:0
«Випускники» — «Барса» 7:2
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
«Випускники»
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10:2
|
6
|
2
|
«Технологія»
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5:4
|
3
|
3
|
«Барса»
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3:12
|
0
Група В
«СКІФ» — «CompService» 5:0
«CompService» — «Ветерани» 7:3
«СКІФ» — «Ветерани» 8:2
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
«СКІФ»
|
2
|
2
|
0
|
2
|
13:2
|
6
|
2
|
«CompService»
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7:8
|
3
|
3
|
«Ветерани»
|
2
|
0
|
0
|
0
|
5:15
|
0
У четвер відбулися вирішальні матчі. У першому півфіналі «Випускники» з серйозними труднощами здолали «CompService» 6:5, а у другому «Технологія» переграла «СКІФ» 4:1. У матчі за третє місце «комп’ютерники» вдруге на цьому турнірі поступилися діючим студентам Інституту фізкультури СДПУ. Цього разу з більш бойовим рахунком — 2:4. Ну а у фіналі «Випускники», яких від початку усі й вважали головними фаворитами турніру, обіграли «Технологію» — 3:1.
Кращі гравці у складах своїх команд
«Випускники» — Андрій Нелін
«Технологія» — Володимир Саєнко
«СКІФ» — Антон Власенко
«CompService» — Максим Кисельов
«Ветерани» — Ігор Пукась
«Барса» — Олексій Іванов
Кращі гравці турніру
Кращий воротар — Антон Гуменюк («Технологія»)
Кращий захисник — Андрій Сліпухін («СКІФ»)
Кращий нападник — Олександр Яценко («Випускники»)
Кращий гравець — Олександр Лебеденко («Випускники»)
АФС