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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах розіграли Різдвяний турнір пам’яті Володимира Танькова

23-24 грудня в спорткомплексі Інституту фізкультури СДПУ ім. А.С. Макаренка був зіграний щорічний Різдвяний турнір пам’яті Володимира Танькова.

У турнірі взяли участь 6 команд, які в перший день зіграли у груповому турнірі. По дві гри у своїх підгрупах впевнено виграли «Випускники» та «СКІФ». Компанію їм у півфіналі склали «Технологія» та «CompService», які виявилися сильнішими за «Барсу» та «Ветеранів» відповідно.

Група А

«Барса» — «Технологія» 1:5
«Випускники» — «Технологія» 3:0
«Випускники» — «Барса» 7:2

М

Команда

І

В

Н

П

РМ

О

1

«Випускники»

2

2

0

0

10:2

6

2

«Технологія»

2

1

0

1

5:4

3

3

«Барса»

2

0

0

2

3:12

0

Група В

«СКІФ» — «CompService» 5:0
«CompService» — «Ветерани» 7:3
«СКІФ» — «Ветерани» 8:2

М

Команда

І

В

Н

П

РМ

О

1

«СКІФ»

2

2

0

2

13:2

6

2

«CompService»

2

1

0

1

7:8

3

3

«Ветерани»

2

0

0

0

5:15

0

У четвер відбулися вирішальні матчі. У першому півфіналі «Випускники» з серйозними труднощами здолали «CompService» 6:5, а у другому «Технологія» переграла «СКІФ» 4:1. У матчі за третє місце «комп’ютерники» вдруге на цьому турнірі поступилися діючим студентам Інституту фізкультури СДПУ. Цього разу з більш бойовим рахунком — 2:4. Ну а у фіналі «Випускники», яких від початку усі й вважали головними фаворитами турніру, обіграли «Технологію» — 3:1.

Кращі гравці у складах своїх команд

«Випускники» — Андрій Нелін

«Технологія» — Володимир Саєнко

«СКІФ» — Антон Власенко

«CompService» — Максим Кисельов

«Ветерани» — Ігор Пукась

«Барса» — Олексій Іванов

Кращі гравці турніру

Кращий воротар — Антон Гуменюк («Технологія»)

Кращий захисник — Андрій Сліпухін («СКІФ»)

Кращий нападник — Олександр Яценко («Випускники»)

Кращий гравець — Олександр Лебеденко («Випускники»)

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