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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48295

За ніч на Сумщині насипало снігу найбільше в Україні

Сумський обласний гідрометцентр оприлюднив карту снігового покриву на ранок 25 груждня.

З неї видно, що на півночі Сумщини висота снігового покриву сягає більше 15 см. Північніше Конотопа – більше 11 см. У Сумах близько 5 см.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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