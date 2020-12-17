На Сумщині зустріли українського політв’язня з Росії

Там на нього чекали родичі, зокрема, мати, дідусь, та побратими з “Правого сектора”. Після повернення Шумков попрямує до Києва, де пройде реабілітацію, інформує 5 канал.
Російські спецслужби схопили Шумкова, військовослужбовця 11-ї бригади армійської авіації, у серпні 2017 року, неподалік російсько-українського кордону. Потім вивезли його до Росії.
За рік суд у Брянській області засудив Олександра до чотирьох років позбавлення волі за участь у “Правому секторі”, який в Росії вважають терористичною організацією.