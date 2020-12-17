На Сумщині зустріли українського політв’язня з Росії Мова про українського політв’язня Олександра Шумкова, котрий сьогодні повернувся на Батьківщину. Олександр прибув до пункту пропуску “Бачівськ” на Сумщині 24 грудня.

Там на нього чекали родичі, зокрема, мати, дідусь, та побратими з “Правого сектора”. Після повернення Шумков попрямує до Києва, де пройде реабілітацію, інформує 5 канал.

Російські спецслужби схопили Шумкова, військовослужбовця 11-ї бригади армійської авіації, у серпні 2017 року, неподалік російсько-українського кордону. Потім вивезли його до Росії.

За рік суд у Брянській області засудив Олександра до чотирьох років позбавлення волі за участь у “Правому секторі”, який в Росії вважають терористичною організацією.