На Сумщині рятувальники витягли ГАЗель зі снігового заносу (відео) 25 грудня о 12:28 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги у буксируванні автомобіля «ГАЗель» на автодорозі «Новгород – Сіверське – Суми» поблизу с. Собичеве, Шосткинського району.

На місце події було направлено черговий караул 23 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що під час руху на слизькій ділянці шляху автівку занесло на узбіччя. Рятувальники за допомогою буксирувального троса та пожежного всюдихода на базі ЗІЛ відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку шляху, звідки він самостійно продовжив рух. В салоні автомобіля перебували водій та пасажир, які внаслідок події не постраждали.

Всього до надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області