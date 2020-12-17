У Тростянці хочуть побудувати ще одну сонячну електростанцію

Територія, яку вона охоплюватиме – 13,6 га. Для будівництва будуть залучені іноземні інвестиції – майже 10 мільйонів доларів, буде створено 25 робочих місць.
Це буде вже друга сонячна електростанція у Тростянці. Будівництво першої, розташованої на вул. Набережна, планують завершити у першому кварталі 2021 року. Сонячні панелі будуть розташовані на 9 гектарах. Енергетична потужність об’єкту – 5,7 МВт. Будівництво об’єкту німецькими інвесторами дозволить дати роботу трьом десяткам людей.
Важливо відзначити, що міська влада виважено підійшла до вибору місця розташування сонячних панелей. Адже мова йде про землі санітарно-очисної зони, які роками стояла у бур’янах. Будувати будь-які підприємства там заборонено, а для розташування сонячних панелей місце ідеально підходить.