У Тростянці хочуть побудувати ще одну сонячну електростанцію Тростянецький міський голова Юрій Бова повідомив на сесії міськради, що на території колишніх відстійників цукрового заводу планується зведення сонячної електростанції потужністю 5,8 МВт.

Територія, яку вона охоплюватиме – 13,6 га. Для будівництва будуть залучені іноземні інвестиції – майже 10 мільйонів доларів, буде створено 25 робочих місць.

Це буде вже друга сонячна електростанція у Тростянці. Будівництво першої, розташованої на вул. Набережна, планують завершити у першому кварталі 2021 року. Сонячні панелі будуть розташовані на 9 гектарах. Енергетична потужність об’єкту – 5,7 МВт. Будівництво об’єкту німецькими інвесторами дозволить дати роботу трьом десяткам людей.

Важливо відзначити, що міська влада виважено підійшла до вибору місця розташування сонячних панелей. Адже мова йде про землі санітарно-очисної зони, які роками стояла у бур’янах. Будувати будь-які підприємства там заборонено, а для розташування сонячних панелей місце ідеально підходить.