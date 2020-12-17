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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4684

Сумський прикордонний загін інформує про порядок роботи пунктів пропуску на новорічні і різдвяні свята

Прикордонники Сумщини напередодні Нового року та Різдва Христового вживають заходи для забезпечення максимально безпечного та комфортного перетинання державного кордону в пунктах пропуску, а також посилять заходи з охорони державного кордону.

Нагадаємо, що на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області наразі повноцінно функціонують лише два міжнародних пункти пропуску для автомобільного сполучення, це:
- «Юнаківка» (Сумський район);
- «Бачівськ» (Глухівський район).

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

 
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