Сумський прикордонний загін інформує про порядок роботи пунктів пропуску на новорічні і різдвяні свята

Нагадаємо, що на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області наразі повноцінно функціонують лише два міжнародних пункти пропуску для автомобільного сполучення, це:
- «Юнаківка» (Сумський район);
- «Бачівськ» (Глухівський район).
З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.