Сумський прикордонний загін інформує про порядок роботи пунктів пропуску на новорічні і різдвяні свята Прикордонники Сумщини напередодні Нового року та Різдва Христового вживають заходи для забезпечення максимально безпечного та комфортного перетинання державного кордону в пунктах пропуску, а також посилять заходи з охорони державного кордону.

Нагадаємо, що на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області наразі повноцінно функціонують лише два міжнародних пункти пропуску для автомобільного сполучення, це:

- «Юнаківка» (Сумський район);

- «Бачівськ» (Глухівський район).

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.