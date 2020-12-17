АМКУ оштрафував "Сумигаз" на 15 млн грн Антимонопольний комітет України наклав штрафи на загальну суму більше 380,2 млн грн на 18 облгазів за порушення антимонопольного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Комітет визнав, що фігуранти справи займали монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги з розподілу природного газу в межах територій їх ліцензійної діяльності. А їхні дії є порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на АТ «Вінницягаз» накладено штраф у 24 820 507 грн, АТ «Волиньгаз» – 12 879 412 грн, АТ «Житомиргаз» – 14 134 709 грн, АТ «Закарпатгаз» – 11 066 105 грн, АТ «Запоріжгаз» – 17 470 879 грн, АТ «Київоблгаз» – 41 449 278 грн, АТ «Дніпрогаз» – 15 633 956 грн, АТ «Дніпропетровськгаз» – 39 475 210 грн, АТ «Криворіжгаз» – 12 454 816 грн, АТ «Миколаївгаз» – 12 547 189 грн, АТ «Рівнегаз» – 68 080 254 грн, АТ «Сумигаз» – 15 105 261 грн, АТ «Івано-Франківськгаз» – 18 906 617 грн, АТ «Харківгаз» – 19 641 788 грн, АТ «Харківміськгаз» – 17 814 992 грн, АТ «Хмельницькгаз» – 16 064 333 грн, АТ «Чернівцігаз», штраф у розмірі 9 498 798 грн, АТ «Чернігівгаз» штраф у розмірі 14 183 827 грн.

В АМКУ наголосили, що оштрафовані компанії мають сплатити штрафи у двомісячний строк з дня одержання рішення. Водночас рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у такий самий строк.

Зазначається, що облгази, які входять до складу Групи РГК Дмитра Фірташа, у період з листопада 2016 року по липень 2018 року висували для участі суб’єктів господарювання у публічних закупівлях побутових лічильників газу необґрунтовані додаткові вимоги щодо обов’язкової наявності протоколу випробування з позитивними висновками за РМ 081/39.434-2014.

За інформацією ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Програма РМ 081/39.434-2014 не є обов’язковим документом згідно з законодавством України та розроблена виключно для добровільного застосування з метою підготовки рекомендацій щодо особливостей експлуатування типових лічильників газу організаціям, що здійснюють їх експлуатування, а також може бути застосована для розробки рекомендацій виробникам лічильників в частині доопрацювання або оптимізації їх технічних (експлуатаційних) та метрологічних характеристик.

Під час розгляду справи було встановлено, що АТ «Харківміськгаз» згідно з Програмою випробувань РМ 081/39.434-2014 в період з грудня 2014 по грудень 2015 на власному полігоні провело випробування лічильників САМГАЗ та GALLUS. За результатами цих випробувань АТ «Харківміськгаз» було складено відповідний протокол.

Надалі при проведенні процедур закупівель побутових лічильників газу на електронному майданчику «ProZorro» Група РГК надавала переваги саме лічильникам виробництва САМГАЗ та GALLUS, які пройшли випробування за вказаною Програмою.

Тому висування додаткових умов під час тендерних закупівель щодо наявності у суб’єктів господарювання протоколу за РМ 081/39.434-2014 з позитивним висновком, призвело до ущемлення інтересів суб’єктів господарювання, лічильники яких не пройшли випробування за вказаною Програмою та штучно створило неконкурентні переваги лічильникам виробництва САМГАЗ та GALLUS порівняно з лічильниками інших виробників.