На Сумщині 39848 випадків захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 26 грудня 2020 року на Сумщині 39848 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 358 осіб (Суми – 126, Шостка – 51, Конотоп – 29, Ромни – 9, Охтирка – 2, Глухів – 17, Лебедин – 7, Білопільський р-н – 5, Буринський р-н – 22, Глухівський р-н – 3, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 7, Кролевецький – 11, Недригайлівський – 2, Охтирський р-н – 2, Роменський р-н – 1, Сумський р-н – 13, Тростянецький р-н – 4, Шосткинський р-н – 2)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 0.

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32324 осіб, з них за минулу добу – 180 (Суми – 75, Ромни – 17, Лебедин – 9, Білопільський р-н – 1, Буринський р-н – 24, Краснопільський р-н – 7, Лебединський р-н – 2, Роменський р-н – 32, Сумський р-н – 13).