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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині 39848 випадків захворювання на COVID-19: подробиці

Станом на 26 грудня 2020 року на Сумщині 39848 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 358 осіб (Суми – 126, Шостка – 51, Конотоп – 29, Ромни – 9, Охтирка – 2, Глухів – 17, Лебедин – 7, Білопільський р-н – 5, Буринський р-н – 22, Глухівський р-н – 3, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 7, Кролевецький – 11, Недригайлівський – 2,  Охтирський р-н – 2, Роменський р-н – 1, Сумський р-н – 13, Тростянецький  р-н – 4, Шосткинський р-н – 2)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 0.

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32324 осіб, з них за минулу добу – 180 (Суми – 75, Ромни – 17, Лебедин – 9, Білопільський р-н – 1, Буринський р-н – 24,  Краснопільський р-н – 7, Лебединський р-н – 2, Роменський р-н – 32, Сумський р-н – 13).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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