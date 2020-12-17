На Сумщині негода залишила без світла 46 населених пунктів Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях.

А саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2. Про це повідомила прес-служба ДСНС України. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.