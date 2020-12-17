У Сумах вкрали дві ялинки біля храму Про інцидент біля храму Дванадцяти Апостолів біля оз. Дуровщина написала у Фейбуці місцева жителька Мар’яна Чекалюк.

«Доброго ранку усім. Сьогодні зранку до нас завітав "ДІД МОРОЗ" з подарунками! Подарунок був у виді зрізаних ялинок по вулиці Паркова біля території храму Дванадцяти-Апостолів. Чому пишу цей пост, та тому, що болить душа. Коли настоятель храму, прихожани та всі не байдужі докладали максимум зусиль для того, щоб прикрасити та облагородити прилеглу територію для всіх жителів мікрорайону, то "НЕЛЮДИ" (інакше цих людей назвати не можу) дозволяють собі їх працю зневажати.

Тому, як кажуть у народі - "Горбатого могила виправить". А дільничним бажаю веселих свят», - написала вона.