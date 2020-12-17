На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому секторі (відео) 25 грудня о 16:48, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Краснянка в смт. Велика Писарівка.

Про пожежу повідомив син господарів, який побачив полум’я з-під покрівлі житлового будинку. На місце події було направлено черговий караул 13 – ї державної пожежно – рятувальної частини та 36-й державний пожежно-рятувальний пост.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено житловий будинок по всій площі, меблі, речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на прибудовані до будинку господарчу споруду та гараж. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані до 2 км від осередку горіння.

О 19:36 загоряння локалізували, а о 22:58 – витративши на гасіння майже 75 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також 2 одиниці автотракторної техніки місцевих агропідприємств.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області