На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу громадянам 25 грудня о 11:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по вул. Романа Атаманюка в м. Суми.

За попередніми даними в квартирі перебувала жінка похилого віку, яка не могла самостійно піднятися.

На місце виклику прибуло відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Працівники Служби порятунку потрапили до квартири, підняли жінку з підлоги та поклали її на ліжко.

Того ж дня, схожий випадок стався у м. Лебедин по вул. Ляшка. О 15:27 на лінію екстреного виклику "101" надійшло повідомлення від онука бабусі, про те, що старенька не відчиняє вхідні двері та не відповідає на телефонні дзвінки. На місце події прибуло відділення чергового караулу 18 – ї державної пожежно – рятувальної частини. По прибуттю рятувальники відчинили вхідні двері за допомогою шанцевого інструменту та потрапили до будинку, де знаходилася жінка, що потребувала допомоги. Після чого, бабусю передали працівникам швидкої допомоги.

Всього для надання допомоги в обох випадках залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області