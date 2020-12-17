За крадіжку телефону житель Охтирки постане перед судом Місцевий житель Охтирки знову понесе покарання за чергову крадіжку у своєму житті. На цей раз він поцупив телефон у власної співмешканки.

До правоохоронців звернулась 44-річна місцева жителька, яка повідомила, що її 33-річний співмешканець викрав телефон марки «Fly», власником якого є сама заявниця. У подальшому правоохоронці виявили, що раніше судимий, за подібні вчинки, чоловік дійсно поцупив телефон та здав його до ломбарду з метою наживи.

За фактом злочину у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області