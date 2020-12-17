На Сумщині вантажівка заблокувала дорогу: викликали рятувальників 25 грудня о 17:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги у буксируванні вантажівки на автодорозі поблизу с. Кучерівка Глухівського району.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що на дорозі через несправність зупинилася вантажівка та блокувала рух автомобілів. Рятувальники за допомогою лебідки встановленої на пожежному всюдиході на базі КРАЗ відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку шляху. В салоні автомобіля перебував водій, який внаслідок події не постраждав.

Всього до надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області