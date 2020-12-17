Лебединські правоохоронці викрили молодика у вчиненні крадіжки Перед судом постане 18-річний хлопець, який зважився на крадіжку з будинку 57-річної місцевої жительки.

Як стало відомо правоохоронцям, 4 грудня цього року хлопець перебував в будинку потерпілої розпиваючи спиртні напої разом з її сином, після чого господарі виявили пропажу телевізора марки «Mystery».

На даному етапі розслідування збиток встановлюється.

За фактом злочину у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області