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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:16199

Лебединські правоохоронці викрили молодика у вчиненні крадіжки

Перед судом постане 18-річний хлопець, який зважився на крадіжку з будинку 57-річної місцевої жительки.

Як стало відомо правоохоронцям, 4 грудня цього року хлопець перебував в будинку потерпілої розпиваючи спиртні напої разом з її сином, після чого господарі виявили пропажу телевізора марки «Mystery».
На даному етапі розслідування збиток встановлюється.
За фактом злочину у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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