Лебединські правоохоронці викрили молодика у вчиненні крадіжки

Як стало відомо правоохоронцям, 4 грудня цього року хлопець перебував в будинку потерпілої розпиваючи спиртні напої разом з її сином, після чого господарі виявили пропажу телевізора марки «Mystery».
На даному етапі розслідування збиток встановлюється.
За фактом злочину у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції Сумської області