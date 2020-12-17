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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:45243

Сумские биатлонисты с медалями в эстафетах

В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону

Сегодня, 26 декабря, прошли классические эстафеты. В мужской первенствовала сборная Черниговщины, в составе которой бежали и стреляли трое уроженцев Сумщины – Артем Тищенко (взял уже четвертое «золото» чемпионата, Андрей Орлык и Андрей Доценко). Второй стала тернопольская команда, третьей – сумская – Евгений Ивченко, Дмитрий Грущак, Владислав Чихарь и Денис Насыко.

Женскую эстафету выиграли также чернигновчанки. Вторыми были наши – Татьяна Продан, Ева Мартыненко, Валерия Мартыненко и Екатерина Свинаренко. Третьими – киевлянки.

Завтра чемпионат завершится смешанной эстафетой.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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