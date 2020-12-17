Сумские биатлонисты с медалями в эстафетах В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону

Сегодня, 26 декабря, прошли классические эстафеты. В мужской первенствовала сборная Черниговщины, в составе которой бежали и стреляли трое уроженцев Сумщины – Артем Тищенко (взял уже четвертое «золото» чемпионата, Андрей Орлык и Андрей Доценко). Второй стала тернопольская команда, третьей – сумская – Евгений Ивченко, Дмитрий Грущак, Владислав Чихарь и Денис Насыко.

Женскую эстафету выиграли также чернигновчанки. Вторыми были наши – Татьяна Продан, Ева Мартыненко, Валерия Мартыненко и Екатерина Свинаренко. Третьими – киевлянки.

Завтра чемпионат завершится смешанной эстафетой.