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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24691

На Сумщині 40047 випадків захворювання на COVID-19: подробиці

Станом на 27 грудня 2020 року на Сумщині 40047 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 199 осіб (Суми – 90, Шостка – 19, Конотоп – 12, Ромни – 1, Охтирка – 26, Лебедин – 10, Білопільський р-н – 6, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 2, Лебединський р-н – 2, Охтирський р-н – 1, Сумський р-н – 28, Шосткинський р-н – 1)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 0.

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32546 осіб, з них за минулу добу – 222 (Суми – 129, Глухів – 30, Лебедин – 6, Білопільський р-н – 8, Глухівський р-н – 4, Краснопільський р-н – 5, Кролевецький р-н – 20, Лебединський р-н – 2, Сумський р-н – 18).

Общество

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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