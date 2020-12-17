На Сумщині 40047 випадків захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 27 грудня 2020 року на Сумщині 40047 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 199 осіб (Суми – 90, Шостка – 19, Конотоп – 12, Ромни – 1, Охтирка – 26, Лебедин – 10, Білопільський р-н – 6, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 2, Лебединський р-н – 2, Охтирський р-н – 1, Сумський р-н – 28, Шосткинський р-н – 1)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 513 летальних випадки, з них за минулу добу – 0.

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 32546 осіб, з них за минулу добу – 222 (Суми – 129, Глухів – 30, Лебедин – 6, Білопільський р-н – 8, Глухівський р-н – 4, Краснопільський р-н – 5, Кролевецький р-н – 20, Лебединський р-н – 2, Сумський р-н – 18).