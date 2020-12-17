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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58292

Сумська суддя відпустила з-під варти підозрюваного у жорстокому розбійному нападі експравоохоронця

Житель Сумщини Ігор Майдан поскаржився у Фейсбуці на те, що суддя Зарічного суду Ірина Клімашевська відпустила на волю підозрюваного у розбійному нападі на нього з дружиною.

"На свободу з чистою совістю. Самий гуманний суд – Зарічний.

Ввечорі 24.10.20 року, невідомі мені до цих подій громадяни - Краснокутський С. - безробітний, в минулуму гаішник, (звільнений з органів і засуджений за те, що підкидав біля Краснограду, на Харківщині, наркотики в зупинені авто з наступним вимаганням коштів з водіїв) та в минулому прокурор Кролевецького району Компанієць В. (звільнений з органів і засуджений за те, що в смт. Н.Водолага з поплічниками розстріляв з пістолета одного з мешканців) сіли в авто, одягли заздалегіть придбаний формений одяг капітанів поліції, взявши з собою: пістолет, цвяходер, секатор, ніж, скотч, мотузку, стяжні хомути, проїхали 400 км. до Кролевця, подзвонили в двері нашої квартири і представившись працівниками поліції увірвались до квартири і здійснили розбійний напад на мене та мою сім’ю.

Дякуючи Богу та небайдужості і допомозі сусідів, ми залишились живими. Підсумком візиту стало: зламана цвяходером щелепа, розірвана їм же грудна клітина, гумова куля в потилиці та ще 42 рани по всьому тілу у мене і посічені секатором голова і обличчя, відкушений палець, струс головного мозгу і закриті черепно-мозгові травми та еще 27 ран по тілу моєї дружини. Дякувати богу, що того вечора в квартирі не було тещі і дітей. Спільними зусилями Краснокутський С. був затриманий на місці злочину, а Компанієць В. втік. Але через два місяці перебування в СІЗО суддя Зарічного суду Клімашевська Ірина Валентинівна відпустила Краснокутського С. на волю, з закордонним паспортом на руках, аргументуючи, дуже сумнівними доказами - гарною характеристикою з місця проживання і «міцними соціальними зв’язками» (очевидно з колишніми колегами).

Що послужило причиною такого гуманного вчинку Ірини Валентинівни є таємницею. Виникає питання: як скоро очікувати візиту Краснокутського з «друзями» до мене або до інших громадян України, бо адвокати дуже дорогі, а підозрювані ніде не працюють? Залишається чекати 25.01.20 р. коли суддя випустить і другого підозрюваного, і бандитське угруповання знову буде готове до заробіток. Громадяни, будьте пильні! Злочинці на волі, і як не прикро, але цьому сприяє робота суду. Фото подій додається", - написав Ігор Майдан. 

 
 

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